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Общество

В Алматы на три дня закрывают улицу Маркова

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
До 4 августа 2025 года в Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на участке улицы Маркова. Об этом Zakon.kz рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

По данным специалистов, в период проведения подготовки к предстоящему отопительному сезону ведется плановая реконструкция теплосетей.

Так, в рамках работ осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,5 км, введенной в эксплуатацию в 1983 году.

В связи с этим с 11:00 1 августа до 07:00 4 августа 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Маркова и Бухар Жырау.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети

Известно, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью.

Стоит уточнить, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных жилых домов, 2 детских садов, 1 школы, 1 объекта здравоохранения и 65 прочих объектов", – уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Кроме того, с 08:00 31 июля до 06:00 1 августа в Алматы будет временно ограничено движение на ряде съездов транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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