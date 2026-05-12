В Алматы временно перекроют участок одной из оживленных улиц

На участке улицы Рыскулбекова временно ограничат движение в связи с ремонтными работами в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с 08:00 13 мая до 23:00 14 мая движение будет перекрыто на участке от проспекта Саина до улицы Мустафина.

Также стоит отметить, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Астане движение частично перекроют на одном из крупных проспектов с 8 по 25 мая 2026 года.