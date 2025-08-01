Осадки прекратятся и вернется изнуряющая жара: прогноз погоды в Казахстане на 2 августа

В Казахстане в предстоящую субботу, 2 августа 2025 года, прогнозируются прекращение осадков и возвращение изнуряющей жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в РГП "Казгидромет":

"На запад Казахстана начинает смещаться отрог антициклона – ожидается прекращение осадков. На остальной территории республики сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, шквал, днем юго-западе страны – пыльная буря. На севере, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман".

Согласно прогнозу, днем ожидается сильная жара :

в Атырауской области – до +35+38°С ,

, в Мангистауской – до +38+40°С ,

, на юге Западно-Казахстанской области – до +35+36°С.

Также сообщается, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Абай, на западе, севере Павлодарской, на западе Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на северо-востоке Мангистауской области,

– в области Абай, на западе, севере Павлодарской, на западе Западно-Казахстанской, на севере Карагандинской, на северо-востоке Мангистауской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетісу, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на юге, в центре Карагандинской, севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангыстауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской областей и области Ұлытау, на юге, в центре области Абай, на востоке, западе, в центре Восточно-Казахстанской области.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане 2, 3 и 4 августа 2025 года ожидаются температурные качели, ливни с грозами и градом. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.