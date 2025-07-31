"Никого не разлучат": акимат Алматы о судьбе детского дома "Баганашыл"
В пресс-службе уточнили, что воспитанники детского дома продолжат проживать на территории своего центра и учиться в Алматы.
Также отмечено, что в настоящее время акиматами Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта.
"В целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Следует отметить, что эти работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур".Пресс-служба акимата Алматы
При этом вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания.
"Детей разлучать не будут", – подчеркнуто в заявлении.
Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас.
В заключительной части сказано, что переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается.
"Обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения. Ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем".Пресс-служба акимата Алматы
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Ранее появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве. А 21 июля 2025 года стало известно о реакции президента Касым-Жомарта Токаева на эту ситуацию. Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города. Переезд отменили и назначили служебное расследование.