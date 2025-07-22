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Общество

Ситуация с детдомом "Баганашыл": в Алматы начали расследование после реакции президента

представители администрации президента в детском доме Баганашил, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:19 Фото: АП РК
Комиссия Администрации президента прибыла в Алматы для проведения всестороннего и объективного служебного расследования ситуации, связанной с деятельностью детского дома "Баганашыл", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 22 июля 2025 года. Члены комиссии уже встретились с воспитанниками, руководством и сотрудниками учреждения, а также с представителями системы образования.

В рамках проверки представители Администрации президента ознакомились с условиями проживания и обучения в детском доме, осмотрели здания прилегающей инфраструктуры.

"Сейчас идет сбор и анализ документации, связанной с принятием решения о переезде. Отдельное внимание будет уделено соблюдению всех социальных и правовых гарантий, предусмотренных законодательством в отношении детей-сирот. Проверка ведется с приоритетом на защиту прав и интересов детей", – сказано в распространенном сообщении.

воспитанники детского дома Баганашыл в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 14:19

Фото: АП РК

Ранее появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве. А 21 июля 2025 года стало известно о реакции президента Касым-Жомарта Токаева на эту ситуацию. Токаев дал поручение акиму Алматы Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города. Переезд отменили и назначили служебное расследование.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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