История со скандальным детдомом "Баганашыл" в Алматы получила продолжение
В Управлении образования Алматы отметили, что 13 октября 2025 года между ТОО "Integra Construction" и городским управлением строительства заключен меморандум о сотрудничестве по проектированию нового объекта.
"По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, спортивного и актового залов не подлежат сейсмоуселению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу вышеуказанных строений завершены".Управление образования Алматы
Как уточнили в ведомстве, проектом предусмотрены реконструкция спального корпуса, а также строительство новых учебных, спортивных, административных корпусов и столовой.
"Планируемый срок завершения работ – IV квартал текущего года".Управление образования Алматы
Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. После переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации.
В августе стало известно, что после скандала с детдомом "Баганашыл" сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. А в октябре стало известно, что экс-руководитель Управления образования Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона.