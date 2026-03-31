История со скандальным детдомом "Баганашыл" в Алматы получила продолжение

В социальных сетях появилась информация, что скандально известный детский дом "Баганашыл" в Алматы все-таки начали сносить. Информацию 31 марта 2026 года подтвердили в управлении акимата южной столицы, где раскрыли некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Алматы отметили, что 13 октября 2025 года между ТОО "Integra Construction" и городским управлением строительства заключен меморандум о сотрудничестве по проектированию нового объекта.

"По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, спортивного и актового залов не подлежат сейсмоуселению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу вышеуказанных строений завершены". Управление образования Алматы

Как уточнили в ведомстве, проектом предусмотрены реконструкция спального корпуса, а также строительство новых учебных, спортивных, административных корпусов и столовой.

"Планируемый срок завершения работ – IV квартал текущего года". Управление образования Алматы

Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. После переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации.

Материал по теме Скандал с детдомом "Баганашыл": новые назначения уволенных чиновников объяснили в акимате

В августе стало известно, что после скандала с детдомом "Баганашыл" сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. А в октябре стало известно, что экс-руководитель Управления образования Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона.