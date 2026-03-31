#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

История со скандальным детдомом "Баганашыл" в Алматы получила продолжение

детдом, здание, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 10:40 Фото: gov.kz
В социальных сетях появилась информация, что скандально известный детский дом "Баганашыл" в Алматы все-таки начали сносить. Информацию 31 марта 2026 года подтвердили в управлении акимата южной столицы, где раскрыли некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Алматы отметили, что 13 октября 2025 года между ТОО "Integra Construction" и городским управлением строительства заключен меморандум о сотрудничестве по проектированию нового объекта.

"По итогам технического обследования установлено, что здания административного и учебного корпусов, спортивного и актового залов не подлежат сейсмоуселению и подлежат сносу. На сегодня работы по демонтажу вышеуказанных строений завершены".Управление образования Алматы

Как уточнили в ведомстве, проектом предусмотрены реконструкция спального корпуса, а также строительство новых учебных, спортивных, административных корпусов и столовой.

"Планируемый срок завершения работ – IV квартал текущего года".Управление образования Алматы

Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. После переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации.

Скандал с детдомом "Баганашыл": новые назначения уволенных чиновников объяснили в акимате

В августе стало известно, что после скандала с детдомом "Баганашыл" сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. А в октябре стало известно, что экс-руководитель Управления образования Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Сегодня
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Сегодня
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Сегодня
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: