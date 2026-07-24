#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Общество

В Алматы водителей ждет новое перекрытие: какой участок закроют до конца выходных

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы на время перекроют участок ул. Ашимова. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В Алматы в рамках строительства пробивки ул. Толе би вводятся временные ограничения движения на участке ул. Ашимова. Так, с 23:00 24 июля до 15:00 26 июля будет закрыт участок от ул. Кулыбекова до ул. Машана".

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:03

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что из-за среднего ремонта участка Кульджинского тракта водителям придется столкнуться с временными трудностями. Так, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля 2026 года на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ремонт тротуара, укладка тротуара, ремонтные работы тротуаров, строительство тротуаров
17:53, 08 июля 2025
Одну из улиц дважды перекроют в Алматы
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
17:01, 31 июля 2025
Еще одну улицу перекроют в Алматы
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки
15:52, 04 июня 2026
В Алматы на сутки изменят движение на одной из оживленных улиц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram/usykaa
18:25, Сегодня
Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
17:44, Сегодня
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
Казахстанских защитник Демият Сламбеков подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
17:26, Сегодня
Казахстанский защитник Демият Сламбеков подписал контракт с "Иртышом"
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
17:07, Сегодня
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: