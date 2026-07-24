В Алматы водителей ждет новое перекрытие: какой участок закроют до конца выходных

В Алматы на время перекроют участок ул. Ашимова. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В Алматы в рамках строительства пробивки ул. Толе би вводятся временные ограничения движения на участке ул. Ашимова. Так, с 23:00 24 июля до 15:00 26 июля будет закрыт участок от ул. Кулыбекова до ул. Машана".

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что из-за среднего ремонта участка Кульджинского тракта водителям придется столкнуться с временными трудностями. Так, с 20:00 24 июля до 08:00 27 июля 2026 года на участке от улицы Бухтарминская до границы города будет организовано реверсивное движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетона в рамках среднего ремонта дорожного покрытия.