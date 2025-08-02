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Общество

Несколько детей потерялись в Астане во время концерта Дженнифер Лопес

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 12:36 Фото: Zakon.kz
В столичной полиции рассказали, как обеспечивали общественную безопасность во время концерта мировой звезды Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, правоохранители Астаны были переведены на работу в усиленном режиме.

"К охране общественного порядка привлекли сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД, а также сотрудников частных охранных агентств и более 500 волонтеров", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что благодаря 100 автобусам, которые привозили зрителей к стадиону "Астана Арена", удалось значительно снизить нагрузку на дорожную сеть и избежать заторов.

"С целью повышения уровня безопасности на территории проведения мероприятия были установлены турникеты, камеры видеонаблюдения, рамки металлодетекторов и рентгенотелевизионные установки. Посетители концерта положительно оценили организацию пропускного режима – досмотр и вход проходили быстро и без задержек", – рассказали полицейские.

Во время концерта в правоохранительные органы поступило несколько обращений по поводу пропавших детей и вещей. Малышей и потерянные вещи отыскали максимально оперативно.

Иностранным гостям помощь оказывали сотрудники туристической полиции. Они предоставляли правовую и справочную информацию, помогали с навигацией по городу и обеспечивали безопасность туристов.

Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа.  

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Андрей Дюсупов
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