Несколько детей потерялись в Астане во время концерта Дженнифер Лопес
Фото: Zakon.kz
В столичной полиции рассказали, как обеспечивали общественную безопасность во время концерта мировой звезды Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД, правоохранители Астаны были переведены на работу в усиленном режиме.
"К охране общественного порядка привлекли сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД, а также сотрудников частных охранных агентств и более 500 волонтеров", – сообщили в министерстве.
Отмечается, что благодаря 100 автобусам, которые привозили зрителей к стадиону "Астана Арена", удалось значительно снизить нагрузку на дорожную сеть и избежать заторов.
"С целью повышения уровня безопасности на территории проведения мероприятия были установлены турникеты, камеры видеонаблюдения, рамки металлодетекторов и рентгенотелевизионные установки. Посетители концерта положительно оценили организацию пропускного режима – досмотр и вход проходили быстро и без задержек", – рассказали полицейские.
Во время концерта в правоохранительные органы поступило несколько обращений по поводу пропавших детей и вещей. Малышей и потерянные вещи отыскали максимально оперативно.
Иностранным гостям помощь оказывали сотрудники туристической полиции. Они предоставляли правовую и справочную информацию, помогали с навигацией по городу и обеспечивали безопасность туристов.
Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа.
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