Солнце готовит сюрприз на 2 и 3 августа

2 и 3 августа 2025 года будут заметно повышены вероятности вспышек уровня M (сильные) и X (очень сильные). Об этом заявили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает Zakon.kz.

Причиной, по их данным, является формирование на обращенной к Земле стороне Солнца двух новых активных областей, видимых по связанным с ними группам солнечных пятен.

"Фаза роста активной области, а также первые дни после ее появления, как правило, всегда сопровождается повышенной вспышечной активностью. Всплывающие из глубины Солнца магнитные поля (а именно этот процесс приводит к формированию пятен) обычно выбрасываются в атмосферу с большими запасами энергии, от которых затем избавляются в виде вспышек", – сказано в публикации экспертов.

Кроме того, любые изменения магнитного поля по законам электродинамики приводят к появлению в короне Солнца электрических токов, также стимулирующих формирование крупных вспышек.

Ученые также предупреждают, если в ближайшие сутки появятся новые пятна на видимой стороне Солнца, это может стать сигналом к началу глобального всплеска солнечной активности.

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Ранее глава Лаборатории Сергей Богачёв заявлял, что активность Солнца с каждым новым 11-летним циклом будет расти. В предыдущем цикле звезда достигла 100-летнего минимума активности. Следующий (текущий) цикл стал более бурным, и в дальнейшем эта тенденция сохранится.