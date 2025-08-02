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Общество

Общегородской субботник в рамках проекта "Таза Қазақстан" провели в районах Алматы

Алматы, «Таза Қазақстан» , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 16:58 Фото: акимат Алматы
Акцию поддержали жители города и представители разных организаций. Цель субботника – поддержание чистоты в Алматы и обращение к населению для формирования культуры чистоты, сообщает Zakon.kz.

В Ауэзовском районе в мероприятии приняли участие экоактивисты и неравнодушные к природе горожане. Об особенностях экологической кампании рассказала заведующая социальным отделом района Закида Тастембекова:

"Мы участвуем в экоакциях постоянно. Главная цель – сохранить чистоту, озеленение и благоустройство города. Думаю, что такие поступки являются примером для молодого поколения".

Фото: акимат Алматы

Жители мегаполиса не остались в стороне от общей экологической акции "Таза Қазақстан".

"Мы давно думали принять участие в кампании по уборке. И вот, наконец-то, пришел. Мне самому исполнилось 65 лет. Тем не менее, даже дома я стараюсь сортировать и разложить по ящикам "пластиковые", "стеклянные", "пищевые" отходы. Призываю всех быть внимательными", – рассказал алматинец Калдыбай Абдыкадыров.

Фото: акимат Алматы

В Жетысуском районе акция стартовала в 9 утра на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Бокейханова.

"Главная цель субботника – не только поддержание чистоты, но и формирование экологической культуры. К сожалению, есть те, кто иногда понимает, что "чистота – это только дело коммунальной службы". Но это принципиально неправильное мнение. Экология – это большая проблема, решать которую необходимо вместе", – отметил главный специалист отдела благоустройства Жетысуского района Ернар Батыров.

Всего в субботнике приняли участие более 2500 горожан и задействовано в различных районах 82 единицы спецтехники.

В Ауэзовском районе (пересечение улиц Саина и Абая) провели работы по санитарной обрезке деревьев, удалению поросли, очистке тротуаров, общественных пространств и благоустройству зеленых зон.

В Алмалинском районе (квадрат Назарбаева-Кабанбай батыра-Розыбакиева-Карасай батыра, также в квадрате Толе би-Тургут Озала-Райымбека-Розыбакиева) комплексная уборка включала подметание, ремонт и покраску детских и спортивных площадок и мусорных контейнеров, замену светильников освещения, покос и полив зелени, мойку тротуаров, аллей в скверах.

В Алатауском районе (микрорайон "Дархан") участники субботника собрали мусор и опавшие листья, очистили дороги и тротуары, а также прилегающие территории социальных объектов. Провели и другие работы по благоустройству.

Фото: акимат Алматы

В Жетысуском районе (проспект Рыскулова, угол улицы Бокейханова) жители собрали листву и мусор, подняли штамп, ⁠подмели и помыли тротуары.

В Медеуском районе (ЖК "Меркур град" в квадрате домов 27, 28, 29, 30, сквер Дружбы) также провели комплексную уборку, в том числе, подмели улицы, отремонтировали и покрасили мусорные контейнеры, детские и спортивные площадки, очистили дворовые территории, заменили светильники, провели санитарную обрезку деревьев, помыли тротуары.

Со всех указанных локаций вывезли более 700 кубометров мусора.

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Андрей Дюсупов
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