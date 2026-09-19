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События

"Таза Қазақстан": в Алматинской области состоялся масштабный субботник с участием 40 тысяч человек

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:28 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области в честь Всемирного дня чистоты состоялся общенациональный субботник. В мероприятии приняли участие жители региона, волонтеры и молодежь, сообщает Zakon.kz.

С самого утра участники очистили от мусора парки и дворовые территории. Кроме того, в городе Қонаев высадили 200 саженцев яблонь. Принявший участие в акции аким Алматинской области Чингис Аринов отметил, что забота о чистоте окружающей среды является общей обязанностью каждого, и призвал жителей региона активно участвовать в инициативе "Таза Қазақстан", внося свой вклад в благоустройство и озеленение населенных пунктов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:28

Фото: акимат Алматинской области

В Алматинской области республиканская экологическая инициатива "Таза Қазақстан" проводится на системной основе. На сегодняшний день в субботниках, прошедших по всему региону, приняли участие более 40 тысяч человек. Вывезено 2 230 тонн отходов, очищено 762 гектара территории, задействовано более 400 единиц техники.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:28

Фото: акимат Алматинской области

"Работы по благоустройству и санитарной очистке территорий продолжаются уже 31 неделю. За этот период в них приняли участие около 730 тысяч человек, очищено 10 тысяч гектаров территории, высажено 104 081 дерево и задействовано более 4 200 единиц техники", – сообщила представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алматинской области Алина Тусипбаева.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:28

Фото: акимат Алматинской области

Участники субботника отметили, что чистота и благоустройство каждого населенного пункта напрямую зависят от самих жителей.

"Услышав о проведении такого доброго и полезного мероприятия, мы с удовольствием пришли принять участие. Сегодня наш город быстро благоустраивается. Хотелось бы, чтобы посаженные сегодня деревья выросли и это место наполнилось детским смехом, стало пространством, где наши внуки смогут свободно играть. Сегодняшняя акция наглядно показала наше единство", – отметил член областного чечено-ингушского этнокультурного объединения Шахит Лабазанов.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:28

Фото: акимат Алматинской области

Согласно плану на 2026–2030 годы, в Алматинской области ежегодно планируется высаживать около 220 тысяч деревьев.

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Айсулу Омарова
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