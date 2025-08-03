Жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах

В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Алматы об ограничениях на дорогах. Они затронут дни с 3 по 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала AlmatyJoly, до завершения работ по Пушкина от Райымбека до Макатаева движение будет перекрыто в связи со строительством пешеходной аллеи.

В связи с реконструкцией тепловых сетей до 4 августа на пересечении Маркова и Бухар жырау движение будет перекрыто.

Также до 4 августа будет перекрыто движение транспорта по Айманова между Карасай батыра и Богенбай батыра.

До 4 августа аналогичная ситуация складывается по Радостовца от Солодовникова до Жандосова. Причина – замена теплотрассы. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ранее астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов.