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Общество

Жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах

Гостиница Казахстан, Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 08:29 Фото: pexels
В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Алматы об ограничениях на дорогах. Они затронут дни с 3 по 4 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала AlmatyJoly, до завершения работ по Пушкина от Райымбека до Макатаева движение будет перекрыто в связи со строительством пешеходной аллеи.

  • В связи с реконструкцией тепловых сетей до 4 августа на пересечении Маркова и Бухар жырау движение будет перекрыто.
  • Также до 4 августа будет перекрыто движение транспорта по Айманова между Карасай батыра и Богенбай батыра.
  • До 4 августа аналогичная ситуация складывается по Радостовца от Солодовникова до Жандосова. Причина – замена теплотрассы. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

Ранее астанчан предупредили об ограничениях движения на одном из проспектов.

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Аксинья Титова
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