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Общество

Волшебные кадры гор в сиреневых тонах показал алматинский фотограф

Алматы, горы, Дмитрий Доценко, фотографии , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 00:38 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 3 августа опубликовал в Instagram снимки цветущего Иван-чая в горах Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, это ежегодное природное явление он старается не пропускать, называя его "чудесными мгновениями лета".

На кадрах– густые заросли ярко-сиреневого Иван-чая на фоне хвойных лесов и скалистых склонов.

"Красивое сочетание сиренево-розового цвета с зеленью елей, а на фоне скалистых гор, так вообще невероятно", – написал Доценко.
"Пора увядания Иван-чая для меня – как знак наступающей осени. Ночи становятся холоднее, а в пейзаже все больше желто-оранжевых тонов", – поделился наблюдением фотограф.

Публикация вызвала интерес среди подписчиков, многие отметили, что такие фотографии помогают по-новому взглянуть на знакомые алматинские пейзажи и почувствовать настроение смены сезонов.

А ранее Дмитрий Доценко опубликовал видео из аула имени Наги Ильясова в Кызылординской области, сравнив его с европейским городком. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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