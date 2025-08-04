Может ли медсестра назначать лечение в Казахстане: разъяснение Минздрава

В поликлиниках Казахстана внедряют сестринский прием. Как отмечают специалисты, такая практика позволит повысить доступность врачебной помощи, освободив доктора от рутинных функций, сообщает Zakon.kz.

Главный внештатный специалист по сестринскому делу Кульзи Абенова добавила, что расширение ролей медсестры способствует раннему выявлению заболеваний и снижению осложнений у пациентов.

Чем отличается сестринский диагноз от врачебного

Прежде всего специалист подчеркнула, что медицинская сестра не ставит врачебный диагноз.

Вместо этого она определяет сестринский диагноз – то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, "длительный кашель", "зуд", "отеки ног", "повышенное давление" и т.д.

Это официально регламентировано приказом №149, в котором утверждены коды сестринских диагнозов, и они не совпадают с врачебными.

Медицинская сестра проводит:

доврачебный осмотр – измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;

осмотры ротовой полости и молочных желез – для выявления признаков онкологических заболеваний;

анкетирование и чек-листы – для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;

выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;

ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию;

проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;

приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;

составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями.

Может ли медсестра делать назначения

Медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете (к примеру, с гипертонией или диабетом).

Если показатели в норме – пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру.

Медицинская сестра обучает пациентов:

правильному питанию (особенно при сахарном диабете);

уходу за телом, кожей, ногтями, выбирать правильную обувь;

профилактике осложнений, например, как ухаживать за стопами при диабете

Также в Минздраве рассказали, что в стране внедряется многоуровневая система профессионального роста: младшая медсестра → медсестра общей практики → медсестра с расширенными полномочиями.

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25 июля 2025 года Минздрав сделал важное разъяснение о повышении тарифов на медуслуги. Подробнее с заявлением медиков можно ознакомиться по этой ссылке.