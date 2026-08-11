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Общество

Как и на какой срок назначают инвалидность в Казахстане: разъяснение Минтруда

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 15:11 Фото: pexels
Жители Казахстана нередко задаются вопросом: почему одному человеку инвалидность устанавливается на один год, другому – на пять лет, а в отдельных случаях – без срока переосвидетельствования. На этот вопрос решили подробно ответить в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 августа 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) объяснили, что срок инвалидности определяется не самим диагнозом, а прогнозом реальных возможностей восстановления нарушенных функций организма и способностей лица с инвалидностью.

К примеру, если заболевание, последствия травмы или состояние здоровья могут измениться в результате проведенного лечения, реабилитации либо дальнейшего течения болезни, инвалидность устанавливается на определенный срок. Это позволяет повторно оценить состояние человека и определить, произошли ли изменения в его функциональных возможностях.

При повторном освидетельствовании специалисты учитывают динамику состояния здоровья, эффект проведенного лечения и реабилитационных мероприятий, а также степень ограничений жизнедеятельности. В зависимости от этого срок инвалидности может быть установлен повторно.

Бессрочная инвалидность устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, когда нарушения функций организма являются стойкими, необратимыми, а также при неэффективности проведенных в полном объеме реабилитационных мероприятий и отсутствии реабилитационного потенциала.

Таким образом, одинаковый диагноз сам по себе не означает одинаковый срок инвалидности.

"В каждом случае решение принимается индивидуально и основывается на комплексной оценке состояния здоровья, степени нарушений функций организма и возможностей их восстановления".Пресс-служба МТСЗН РК

31 июля сообщалось, что в Казахстане внедряют электронную очередь для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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