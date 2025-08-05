#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

Некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:23 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких городах Казахстана планируется предоставлять продуктовые ваучеры в рамках пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ отметил, что в рамках пилотного проекта получателям АСП предоставляются продовольственные ваучеры.

"Они позволяют приобретать социально значимые продовольственные товары по закупочной цене, без торговой надбавки. Пилот планируется провести в городах Акколе, Кокшетау и Павлодаре. В пилоте участвуют порядка 5 тыс. получателей АСП. Проект поддержан депутатами Парламента в ходе региональных поездок и успешно прошел этап общественного обсуждения", – озвучил Арман Шаккалиев.

Ранее стало известно, что в Казахстане прекратился рост инфляции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414
Общество
11:53, Сегодня
Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Общество
11:50, Сегодня
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: