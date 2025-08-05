Некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов
Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких городах Казахстана планируется предоставлять продуктовые ваучеры в рамках пилотного проекта, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава МТИ отметил, что в рамках пилотного проекта получателям АСП предоставляются продовольственные ваучеры.
"Они позволяют приобретать социально значимые продовольственные товары по закупочной цене, без торговой надбавки. Пилот планируется провести в городах Акколе, Кокшетау и Павлодаре. В пилоте участвуют порядка 5 тыс. получателей АСП. Проект поддержан депутатами Парламента в ходе региональных поездок и успешно прошел этап общественного обсуждения", – озвучил Арман Шаккалиев.
Ранее стало известно, что в Казахстане прекратился рост инфляции.
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