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Общество

В Казахстане создадут систему отслеживания продовольствия

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:58 Фото: pexels
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, что в Казахстане появится система для мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, модель охватывает весь путь товара – от присвоения кода и ввоза до продажи в магазине и получения товара потребителем с фиксацией всех этапов.

"Таким образом, мы выстраиваем сквозную цифровую экосистему, охватывающую весь жизненный цикл товара", – озвучил министр. 

Он отметил, что теневой сектор экономики подавляет развитие среднего и малого бизнеса, снижает конкуренцию и лишает бюджет значительных доходов. 

"В этой связи реализуется меры по расширению перечня маркируемых товаров. Определены сроки по введению маркировки в отношении новых товарных групп, а именно моторных масел до конца 2025 года, пивоваренной продукции с февраля 2026 года, товаров легкой промышленности с марта 2026 года, ювелирных изделий с декабря 2026 года и биологически активных добавок с 2027 года", – дополнил Шаккалиев. 

По его словам, министерство совместно с АО "Казахтелеком" реализует пилотный проект по запуску Информационной системы прослеживаемости товаров. Ее цель – обеспечить прозрачность цепочек поставок и контроль цен на социально значимые продукты через цифровые инструменты.

"Проект позволяет объединить на единой платформе в режиме реального времени информацию по запасам социально значимых продовольственных товаров, объемам продукции на основе накладных по цепи поставок. На базе данной системы нами разрабатывается инновационный агромаркетплейс, который обеспечит прямое цифровое соединение между производителями, торговыми сетями и госорганами, исключив цепочки посредников и непрозрачные схемы реализации", – озвучил он. 

Ранее стало известно, что некоторым получателям АСП предоставят ваучеры на покупку продуктов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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