Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом

Лечение диабета остается доступным для всех пациентов в Казахстане без ограничений. Об этом сегодня, 5 августа 2025 года, заявили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления ведомства, в эти дни в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

"Это не соответствует действительности". Пресс-служба МЗ РК

По данным Минздрава, сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет состоят более 535 тыс. человек, в том числе 5625 детей.

"Все они получают необходимые лекарства бесплатно. В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге – в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год". Пресс-служба МЗ РК

Как пояснили в ведомстве, чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января 2026 года будет осуществляться через систему ОСМС.

"Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование". Пресс-служба МЗ РК

Согласно предоставленной информации, на сегодня:

96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС.

За детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.

Также Минздравом обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.

"Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. Расширяется доступ к инсулину нового поколения – деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей". Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве заверили, что сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства – как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев.

Ранее сообщалось, что беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах, так как они стали получать уведомления.