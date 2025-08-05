Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
Как следует из заявления ведомства, в эти дни в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.
"Это не соответствует действительности".Пресс-служба МЗ РК
По данным Минздрава, сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет состоят более 535 тыс. человек, в том числе 5625 детей.
"Все они получают необходимые лекарства бесплатно. В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге – в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год".Пресс-служба МЗ РК
Как пояснили в ведомстве, чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января 2026 года будет осуществляться через систему ОСМС.
"Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование".Пресс-служба МЗ РК
Согласно предоставленной информации, на сегодня:
- 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС.
- За детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.
Также Минздравом обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.
"Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. Расширяется доступ к инсулину нового поколения – деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей".Пресс-служба МЗ РК
В ведомстве заверили, что сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства – как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев.
Ранее сообщалось, что беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах, так как они стали получать уведомления.