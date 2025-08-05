#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 17:09 Фото: freepik
Лечение диабета остается доступным для всех пациентов в Казахстане без ограничений. Об этом сегодня, 5 августа 2025 года, заявили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления ведомства, в эти дни в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

"Это не соответствует действительности".Пресс-служба МЗ РК

По данным Минздрава, сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет состоят более 535 тыс. человек, в том числе 5625 детей.

"Все они получают необходимые лекарства бесплатно. В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге – в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год".Пресс-служба МЗ РК

Как пояснили в ведомстве, чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января 2026 года будет осуществляться через систему ОСМС.

"Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование".Пресс-служба МЗ РК

Согласно предоставленной информации, на сегодня:

  • 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС.
  • За детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.

Также Минздравом обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.

"Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. Расширяется доступ к инсулину нового поколения – деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей".Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве заверили, что сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства – как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев.

Ранее сообщалось, что беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах, так как они стали получать уведомления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Общество
16:30, Сегодня
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах
Общество
15:47, Сегодня
Беременным в Казахстане не дадут забыть о важных приемах и скринингах
Когда в Астане и Алматы ожидаются дожди: прогноз на три дня
Общество
15:36, Сегодня
Когда в Астане и Алматы ожидаются дожди: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: