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Происшествия

Крупномасштабная спецоперация в Таразе и Алматы: вынесен приговор организатору и участникам ОПГ

полиция, спецоперация, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 13:20 Фото: Instagram/zhambyl_police
В Жамбылской области суд вынес приговор в отношении организатора и участников организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным хранением и распространением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июля 2026 года рассказали в департаменте полиции (ДП) региона:

"Сотрудниками полиции в Таразе и Алматы в 2025 году проведена крупномасштабная специальная операция, направленная на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при координации областной прокуратуры была установлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным хранением в целях сбыта и распространением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере".

Как сообщается, в ходе санкционированных обысков в аптеках изъяты 364 ампулы "Трамадола", 1869 флаконов "Тропикамида", 412 таблеток "Сомнола", 72 таблетки "Димедрола", а также 17,16 грамма вещества "Оксивин".

Указанные препараты входят в перечень сильнодействующих веществ, оборот которых строго регулируется законодательством РК, а их реализация без соответствующих разрешительных документов запрещена.

По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК.

В ходе досудебного расследования установлено, что организатором преступной схемы являлся 60-летний житель Тараза, создавший и возглавивший организованную преступную группу. В отношении него расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 262 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них") УК РК.

В отношении двоих соучастников дополнительно расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 262 УК РК (участие в организованной группе).

"Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, двум его сообщникам – по 15 лет лишения свободы".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В Департаменте полиции Жамбылской области напоминают, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Ранее МВД подвело итоги работы по противодействию наркопреступности в Казахстане за первое полугодие 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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