Дожди отменяются, жара возвращается: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Накануне синоптики обрадовали жителей Алматы прогнозом дождя на 7 августа 2025 года. Но уже в сегодняшнем прогнозе РГП "Казгидромет" говорится, что осадков в южной столице в четверг ожидать не стоит. Больше повезло астанчанам, у которых дожди будут идти два дня, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C. 8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C. 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +21+23°C. Прогноз погоды по Алматы 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер север-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер север-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C. 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C. 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +32+34°C. Прогноз погоды по Шымкенту 7-8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +36+38°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +36+38°C. 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C. Материал по теме Когда в Астане и Алматы ожидаются дожди: прогноз на три дня О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2025 года, можете узнать здесь.

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