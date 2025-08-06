#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.53
620.52
6.71
Общество

Дожди отменяются, жара возвращается: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Накануне синоптики обрадовали жителей Алматы прогнозом дождя на 7 августа 2025 года. Но уже в сегодняшнем прогнозе РГП "Казгидромет" говорится, что осадков в южной столице в четверг ожидать не стоит. Больше повезло астанчанам, у которых дожди будут идти два дня, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.
  • 8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +21+23°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер север-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +32+34°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7-8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +36+38°C.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:27
Когда в Астане и Алматы ожидаются дожди: прогноз на три дня

О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане с 11 августа изменится процедура выдачи ЭЦП
Общество
12:14, Сегодня
В Казахстане с 11 августа изменится процедура выдачи ЭЦП
Дилер JAC обязал покупателей проходить ТО в своих сервисных центрах: законно ли это
Общество
11:07, Сегодня
Дилер JAC обязал покупателей проходить ТО в своих сервисных центрах: законно ли это
Жара до +41 °C возвращается на юг Казахстана
Общество
10:55, Сегодня
Жара до +41 °C возвращается на юг Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: