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Общество

Когда в Астане и Алматы ожидаются дожди: прогноз на три дня

зонтик, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:36 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 6, 7 и 8 августа 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту. Из него следует, что в столице и южной столице ожидаются дожди с грозами. Меньше повезло шымкентцам, которых ждет жаркая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
  • 7 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
  • 8 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.
  • 7 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 16 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +37+39°С.

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Фото Динара Халдарова
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