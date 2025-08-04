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Общество

От резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары: прогноз погоды в Казахстане на август-2025

вечер, дождь, девушка с зонтом, &quot;зебра&quot;, машина, свет фар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 14:00 Фото: unsplash
В Казахстане в августе 2025 года ожидается неустойчивая погода – дожди с грозами, местами сильные, а также температурные качели – от резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в консультативном прогнозе погоды по республике на крайний месяц лета текущего года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями".

Согласно прогнозу, в первой декаде августа:

  • на западе и юго-западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +18+28°С до +13+20°С, днем – от сильной жары +33+41°С до +25+33°С;
  • на северо-западе Казахстана температурный фон ночью повысится от +7+20°С до +13+28°С, днем – колебание от +21+35°С до +27+38°С;
  • на севере, в центре и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до +12+20°С, днем – от +15+22°С до +25+35°С;
  • в южных регионах страны температура воздуха повысится ночью от +10+17°С до +18+25°С, днем – от +28+38°С до сильной жары +33+40°С.
"В течение второй и третьей декад августа будут наблюдаться температурные качели: жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как уточнили синоптики, основной фон температуры воздуха во второй и третьей декадах месяца:

  • в западных регионах составит ночью +11+17°C, днем +21+27°С, в отдельные дни прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +18+26°С, днем – до +28+35°С, в Мангистауской области – до +40°С;
  • в северных регионах и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +4+10°С до +12+18°С, днем – от +16+23°С до +24+32°С;
  • в центре и на юго-востоке страны – колебание температуры ночью от +6+13 до +15+20°С, днем – от +19+28°С до +28+36°С, на юге республики в отдельные дни температура воздуха повысится днем до +33+42°С.

"Примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – заключили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 14:00
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Ранее синоптики обратились к жителям Астаны и Атырау с предупреждением. Причину можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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