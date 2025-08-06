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Общество

Жена Шавката Рахмонова проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП – полиция

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 16:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По данным из соцсетей, за рулем была супруга известного бойца UFC Шавката Рахмонова. Уже сегодня, 6 августа, появились новые подробности по этому делу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области уточнили, что по факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего.

Назначены соответствующие экспертизы.

Также добавлено, что Гулайым Рахмонова по делу о ДТП проходит в статусе свидетеля.

"В настоящее время гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице Алматы".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В дополнительной части сказано, что по результатам следственных мероприятий в отношении нее будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 16:19
Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата

27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В ДП Жамбылской области сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу.

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Позднее в Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что Рахмоновы (34-летняя женщина и 3-летний мальчик) госпитализированы в Шускую горбольницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Затем стало известно, что пострадавшие, написав расписку, выписались из больницы и выехали в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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