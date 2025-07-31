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Происшествия

Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата

трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою Сора Рахмонова, прославленный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 12:34 Фото: Instagram/sora_rakhmonova_
Трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою Сора Рахмонова прервала молчание после трагедии, которая произошла в семье ее брата – прославленного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, сообщает Zakon.kz.

О ДТП в Жамбылской области, в котором погибли два человека, а также пострадали жена и сын Рахмонова, Сора высказалась в своем Instagram.

"Пусть Всевышний будет доволен теми, кто звонит и обеспокоен ситуацией в семье моего брата! Пусть никто не столкнется с такой ситуацией. Что произойдет завтра, знает только Всевышний... Пусть Всевышний оберегает мою сноху! Она потеряла сразу двух близких и сама получила травму", – написала сестра Шавката накануне, 30 июля 2025 года, в Stories.
Также она выразила искренние соболезнования родным погибших.

Сора Рахмонова

27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В ДП Жамбылской области сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу.

Фото: Instagram/jagdaikz

По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Позднее в Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что Рахмоновы (34-летняя женщина и 3-летний мальчик) госпитализированы в Шускую горбольницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Затем стало известно, что пострадавшие, написав расписку, выписались из больницы и выехали в Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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