Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата
О ДТП в Жамбылской области, в котором погибли два человека, а также пострадали жена и сын Рахмонова, Сора высказалась в своем Instagram.
"Пусть Всевышний будет доволен теми, кто звонит и обеспокоен ситуацией в семье моего брата! Пусть никто не столкнется с такой ситуацией. Что произойдет завтра, знает только Всевышний... Пусть Всевышний оберегает мою сноху! Она потеряла сразу двух близких и сама получила травму", – написала сестра Шавката накануне, 30 июля 2025 года, в Stories.
Сора Рахмонова
27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В ДП Жамбылской области сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу.
Фото: Instagram/jagdaikz
По данным из соцсетей, за рулем была супруга бойца UFC Шавката Рахмонова. Также отмечалось, что Гулайым Рахмонова с сыном были госпитализированы в Шу. По факту ДТП начато досудебное расследование.
Позднее в Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что Рахмоновы (34-летняя женщина и 3-летний мальчик) госпитализированы в Шускую горбольницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Затем стало известно, что пострадавшие, написав расписку, выписались из больницы и выехали в Алматы.