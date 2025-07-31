Сестра Шавката Рахмонова впервые высказалась о ДТП, в которое попали жена и сын брата

Также она выразила искренние соболезнования родным погибших.

Сора Рахмонова

27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург произошло смертельное ДТП. В ДП Жамбылской области сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser 200 следовала из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением и совершила самоопрокидывание транспорта. В результате аварии два человека скончались, двое доставлены в больницу.