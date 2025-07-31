В Казахстане фамилию супруга можно выбрать прямо в день свадьбы
Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 31 июля 2025 года, заявили, что фамилию супруга можно взять прямо во время регистрации брака, сообщает Zakon.kz.
Жительница Казахстана обратилась с интересующим ее вопросом к специалистам.
Она объяснила, что подала заявку на регистрацию брака через портал электронного правительства. Но при подаче заявления указала о желании оставить свою девичью фамилию.
"Приближается дата регистрации, и я решила, что хочу взять фамилию мужа. Можно ли во время регистрации заключения брака поменять фамилию на фамилию супруга или нужно отклонить заявку и подать ее заново?" – уточнила она.
В пресс-службе "Правительства для граждан" отреагировали следующим образом:
"Да, вы можете изменить свое решение о смене фамилии во время регистрации заключения брака. Отменять и подавать заявление заново не нужно".
Ранее сообщалось, что казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений. Так, 25.07.25 подали заявление на регистрацию брака 1465 пар по стране.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript