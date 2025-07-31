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В Казахстане фамилию супруга можно выбрать прямо в день свадьбы

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 31 июля 2025 года, заявили, что фамилию супруга можно взять прямо во время регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

Жительница Казахстана обратилась с интересующим ее вопросом к специалистам.

Она объяснила, что подала заявку на регистрацию брака через портал электронного правительства. Но при подаче заявления указала о желании оставить свою девичью фамилию.

"Приближается дата регистрации, и я решила, что хочу взять фамилию мужа. Можно ли во время регистрации заключения брака поменять фамилию на фамилию супруга или нужно отклонить заявку и подать ее заново?" – уточнила она.

В пресс-службе "Правительства для граждан" отреагировали следующим образом:

"Да, вы можете изменить свое решение о смене фамилии во время регистрации заключения брака. Отменять и подавать заявление заново не нужно".

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Ранее сообщалось, что казахстанцы выбрали символичную дату для важных решений. Так, 25.07.25 подали заявление на регистрацию брака 1465 пар по стране.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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