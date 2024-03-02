Дождь со снегом прогнозируют в Казахстане на 3 марта

Синоптики "Казгидромета" поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на воскресенье, 3 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидается снегопад и усиление ветра.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидается снег, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юго-западе РК под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. По РК ожидается туман, днем на юго-востоке страны – гололед". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на период со 2 по 10 марта.

