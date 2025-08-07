Казнет взорвался видео с реакциями выпускников на долгожданные гранты

7 августа Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год. В этот день тысячи выпускников по всей стране проверяли результаты и делились своими эмоциями, сообщает Zakon.kz.

В ряде видеороликов, опубликованных в соцсетях, подростки с трудом сдерживают слезы, обнимают родителей. Взрослые также не скрывают эмоций.

Особенно эмоционально выглядят кадры, на которых родители, бабушки и дедушки вместе с выпускниками проверяют списки. Многие из них плачут, улыбаются, выражают гордость и благодарность.

А ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям.