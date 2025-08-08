#АЭС в Казахстане
Общество

Гранты от акимов: в Астане начался прием документов в вузы

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
С 7 по 11 августа в столице пройдет прием документов в вузы на бакалавриат в рамках государственного образовательного заказа местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Астаны, для участия в конкурсе поступающий подает заявление в приемную комиссию вуза по следующим направлениям:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:

  • Подготовка учителей физики;
  • Психология.

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова:

  • Педагогика и психология;
  • Дошкольное обучение и воспитание;
  • Педагогика и методика начального обучения.

Международный университет Астана:

  • Педагогика и психология;
  • Дошкольное обучение и воспитание;
  • Педагогика и методика начального обучения;
  • Подготовка учителей математики;
  • Подготовка учителей физики;
  • Подготовка учителей информатики;
  • Подготовка учителей русского языка и литературы;
  • Психология.

Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы:

  • Педагогика и методика начального обучения;
  • Подготовка учителей математики;
  • Подготовка учителей физики.

Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан:

  • Педагогика и методика начального обучения;
  • Подготовка учителей математики.

КазНПУ имени Абая:

  • Педагогика и психология;
  • Дошкольное обучение и воспитание;
  • Психология;
  •  Подготовка специальных: дефектолог; логопед; олигофренопедагог; тифлопедагог: сурдопедагог.

Медицинский университет Астана (резидентура):

  • Анестезиология и реаниматология взрослая, детская;
  • Офтальмология взрослая, детская;
  • Семейная медицина;
  • Неонатология;
  • Неотложная медицина взрослая, детская;
  • Психиатрия взрослая, детская;
  • Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская);
  • Патологическая анатомия.

Подача документов в резидентуру будет проходить с 18 по 20 августа.

О том, сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали, можно прочитать по этой ссылке

А ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
