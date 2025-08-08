Гранты от акимов: в Астане начался прием документов в вузы

С 7 по 11 августа в столице пройдет прием документов в вузы на бакалавриат в рамках государственного образовательного заказа местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Астаны, для участия в конкурсе поступающий подает заявление в приемную комиссию вуза по следующим направлениям:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:

Подготовка учителей физики;

Психология.

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова:

Педагогика и психология;

Дошкольное обучение и воспитание;

Педагогика и методика начального обучения.

Международный университет Астана:

Педагогика и психология;

Дошкольное обучение и воспитание;

Педагогика и методика начального обучения;

Подготовка учителей математики;

Подготовка учителей физики;

Подготовка учителей информатики;

Подготовка учителей русского языка и литературы;

Психология.

Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы:

Педагогика и методика начального обучения;

Подготовка учителей математики;

Подготовка учителей физики.

Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан:

Педагогика и методика начального обучения;

Подготовка учителей математики.

КазНПУ имени Абая:

Педагогика и психология;

Дошкольное обучение и воспитание;

Психология;

Подготовка специальных: дефектолог; логопед; олигофренопедагог; тифлопедагог: сурдопедагог.

Медицинский университет Астана (резидентура):

Анестезиология и реаниматология взрослая, детская;

Офтальмология взрослая, детская;

Семейная медицина;

Неонатология;

Неотложная медицина взрослая, детская;

Психиатрия взрослая, детская;

Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская);

Патологическая анатомия.

Подача документов в резидентуру будет проходить с 18 по 20 августа.



О том, сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали, можно прочитать по этой ссылке.

А ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям.