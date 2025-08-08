Казахстанские школьники вошли в тройку лидеров на Международной олимпиаде по ИИ
Как сообщили 8 августа в МЦРИАП, в олимпиаде приняли участие 77 команд из 61 страны. Казахстан был представлен двумя командами, в составе которых выступали лучшие учащиеся, отобранные по итогам национального отбора.
"Золотые медали завоевали Касымкан Жанибек, Әбу Қанабек и Сұлтанби Исатай. Серебряная награда досталась Аушахману Талиму. Бронзовые медали получили Тимур Шакуов, Даужан Бекетов и Сұлтанбек Сары. Батыр Ерденов был отмечен Почетной грамотой оргкомитета IOAI", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по числу золотых наград Казахстан разделил второе место с Польшей, Индией и Вьетнамом, уступив только сборной России, в активе которой шесть золотых медалей.
IOAI – престижное международное соревнование среди школьников, включающее индивидуальные и командные задачи по искусственному интеллекту, охватывающие направления машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения, генерации изображений и видео, а также другие прикладные технологии.
Организатором участия казахстанской сборной выступила Федерация спортивного программирования Казахстана (CPFED) при поддержке Astana Hub, ставшего генеральным партнером команды. Подготовка сборной велась на базе инновационного кластера и сопровождалась образовательной и технической поддержкой.
А ранее школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде по информатике в Боливии.