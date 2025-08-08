#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанские школьники вошли в тройку лидеров на Международной олимпиаде по ИИ

школьники, Казахстан, Китай, олимпиада, ИИ, технологии , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:55 Фото: МЦРИАП РК
Казахстанская сборная школьников показала один из лучших результатов на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI 2025), проходившей со 2 по 9 августа в Пекине (КНР), завоевав семь медалей, в том числе три золотые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 8 августа в МЦРИАП, в олимпиаде приняли участие 77 команд из 61 страны. Казахстан был представлен двумя командами, в составе которых выступали лучшие учащиеся, отобранные по итогам национального отбора.

"Золотые медали завоевали Касымкан Жанибек, Әбу Қанабек и Сұлтанби Исатай. Серебряная награда досталась Аушахману Талиму. Бронзовые медали получили Тимур Шакуов, Даужан Бекетов и Сұлтанбек Сары. Батыр Ерденов был отмечен Почетной грамотой оргкомитета IOAI", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по числу золотых наград Казахстан разделил второе место с Польшей, Индией и Вьетнамом, уступив только сборной России, в активе которой шесть золотых медалей.

IOAI – престижное международное соревнование среди школьников, включающее индивидуальные и командные задачи по искусственному интеллекту, охватывающие направления машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения, генерации изображений и видео, а также другие прикладные технологии.

Организатором участия казахстанской сборной выступила Федерация спортивного программирования Казахстана (CPFED) при поддержке Astana Hub, ставшего генеральным партнером команды. Подготовка сборной велась на базе инновационного кластера и сопровождалась образовательной и технической поддержкой.

А ранее школьники из Казахстана завоевали четыре медали на престижной Международной олимпиаде по информатике в Боливии. 

