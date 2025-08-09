#АЭС в Казахстане
Общество

Производство продуктов питания в Казахстане выросло в 1,4 раза

Фрукты, консервы, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 10:38 Фото: freepik
В Агропромышленном комплексе страны отмечают устойчивый рост, чему способствует государственная поддержка сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Одним из ключевых результатов последних лет стало значительное увеличение объема производства продуктов питания с 2,3 трлн тенге в 2021 году до 3,3 трлн тенге в 2024 году – рост в 1,4 раза.

По итогам первого полугодия 2025 года сохраняется положительная динамика.

"Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1,8 трлн тенге, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 10%, составив 1,8 трлн тенге, производство напитков – на 5% до 566,8 млрд тенге", – отмечают в Министерстве сельского хозяйства.

При этом с 2021 по 2024 год объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 11,3% – с 7,5 до 8,3 трлн тенге, в том числе растениеводство – с 4,4 до 5 трлн тенге (+14%), животноводство – с 3 117 до 3 290,1 млрд тенге (+5,6%).

Положительная динамика наблюдается и по другим ключевым показателям отрасли.

Экспорт продукции АПК вырос в 1,3 раза – с 3,8 до 5,1 млрд долларов США, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились в 1,2 раза – с 772,5 до 919 млрд тенге, инвестиции в производство продуктов питания выросли со 118,3 до 180,3 млрд тенге, производительность труда в сельском хозяйстве достигла 5 млн тенге на одного занятого (против 3,4 млн тенге в 2021 году).

Ранее сообщалось, что для работников сельского хозяйства предлагают сократить пенсионный возраст.

Андрей Дюсупов
