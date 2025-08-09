В каком регионе Казахстана пройдут сильные дожди 10 августа, рассказали синоптики
Фото: pixabay
О погоде на предстоящее воскресенье, 10 августа 2025 года, рассказали казахстанские синоптики, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", антициклон оставит в этот день страну без дождей. Исключением станет лишь один регион.
"Только на западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. В целом по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке страны – туман", – отмечают синоптики.
Днем в воскресенье сильная жара до +40 градусов ожидается в Туркестанской области. В Мангистау столбики термометров покажут +38 градусов, а в Алматинской области и области Жетысу от +35 до +38 градусов. В Жамбылской области воздух прогреется до +39.
Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю в Алматы. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript