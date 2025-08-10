#АЭС в Казахстане
Общество

"Абай – личность мирового значения": Токаев обратился к казахстанцам в связи со 180-летием великого мыслителя

День Абая в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 16:03 Фото: акимат области Абай
В области Абай прошли торжественные мероприятия, посвященные 180-летию поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Поздравительное письмо от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на праздничной церемонии зачитал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении главы государства отмечается, что Абай является мыслителем мирового уровня, а его духовное наследие остается значимым ориентиром для будущих поколений. Президент подчеркнул, что идеи поэта помогают формировать новое качество нации, а его жизненный путь служит примером любви к Родине и самоотверженного служения обществу.

"Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу. Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений", – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Маулен Ашимбаев отметил, что завещанная Абаем концепция "Толық адам" сегодня становится важным элементом государственной политики. По его словам, она созвучна с концепцией "Адал Азамат", инициированной президентом страны. Спикер Сената подчеркнул, что нынешнее торжественное мероприятие является не только данью уважения великому мыслителю, но и важным этапом осмысления его наследия.

"Большая работа в последние годы проведена по популяризации творчества великого мыслителя. По инициативе главы государства 10 августа был провозглашен Днем Абая. Его произведения переведены на многие языки мира. Стоит также отметить, что по поручению президента в Алматы строится национальная школа Абая. Это уникальное учебное заведение, которое послужит формированию нового поколения казахстанской интеллигенции", – подчеркнул спикер Сената.

В рамках участия в торжествах Маулен Ашимбаев также посетил мавзолеи Абая и Шакарима и возложил цветы к памятнику поэта в селе Карауыл. Юбилейные мероприятия в области Абай собрали свыше 30 тысяч человек, включая делегации из 15 стран.

10 августа в Казахстане отмечают День Абая, утвержденный президентом страны в 2020 году. Ровно 180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.

Андрей Дюсупов
