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Общество

К жителям Алматы и еще двух городов синоптики вновь обратились с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 09:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня в Алматы, Атырау и Усть-Каменогорске вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"6 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Атырау, Усть-Каменогорске", – говорится в обращении синоптиков к жителям трех городов, распространенном в среду.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6 августа 2025 года. Позднее стало известно, что в 17 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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