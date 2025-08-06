К жителям Алматы и еще двух городов синоптики вновь обратились с предупреждением

Сегодня в Алматы, Атырау и Усть-Каменогорске вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"6 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Атырау, Усть-Каменогорске", – говорится в обращении синоптиков к жителям трех городов, распространенном в среду.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6 августа 2025 года. Позднее стало известно, что в 17 областях страны объявлено штормовое предупреждение.