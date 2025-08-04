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Общество

Непогода на подходе: Казахстан накроет циклон на три дня

погода, прогноз, Казахстан, дожди, Казгидромет, циклон, 5, 6 и 7 августа, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:57 Фото: pexels
С 5 по 7 августа 2025 года над Казахстаном будет проходить северо-западный циклон. Об этом жителей страны предупредили синоптики РГП "Казгидромет". Известно, что он принесет сильные дожди с грозами и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

Особенно, подчеркивают метеорологи, неблагоприятной ожидается погода в Павлодарской области (6 августа) и в северных и центральных регионах (7 августа).

"На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. На юге – преимущественно сухо, но с пыльными бурями.

Что касается температурного фона, то на севере, востоке, в центре страны повышение:

  • ночью от 2-13°С до 5-18°С,
  • в дневные часы от 15-25°С до 18-30°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:57
Дожди уйдут, а жара останется: какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Ранее жителей двух городов специалисты предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях. Подробнее читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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