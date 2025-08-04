Непогода на подходе: Казахстан накроет циклон на три дня

С 5 по 7 августа 2025 года над Казахстаном будет проходить северо-западный циклон. Об этом жителей страны предупредили синоптики РГП "Казгидромет". Известно, что он принесет сильные дожди с грозами и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

Особенно, подчеркивают метеорологи, неблагоприятной ожидается погода в Павлодарской области (6 августа) и в северных и центральных регионах (7 августа).

"На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. На юге – преимущественно сухо, но с пыльными бурями.

Что касается температурного фона, то на севере, востоке, в центре страны повышение:

ночью от 2-13°С до 5-18°С,

в дневные часы от 15-25°С до 18-30°С.

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Ранее жителей двух городов специалисты предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях. Подробнее читайте тут.