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Общество

Когда начнется учеба в школах Казахстана в 2025 году

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:53 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции 24 июля 2025 года рассказал, когда пройдут торжественные линейки по случаю начала нового учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году 1 сентября выпадает на выходной день. В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли перенос школьных линеек на 2 сентября.

"⁠Переносится выходной на 1 сентября, поэтому официально учебные занятия будут начинаться со 2 сентября. То, что касаемо торжественного мероприятия к началу учебного года, вопрос в обсуждении. Скорее всего, если педсоветы посчитают возможным торжественное мероприятие провести именно 1 сентября, мы, конечно, такую возможность предоставим. Но официально все мероприятия должны будут проходить именно 2 сентября, потому что это именно рабочий день", – заявил он.

3 июня 2025 года в Министерстве просвещения Казахстана предоставили данные по детям, которых приняли в первый класс в школы страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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