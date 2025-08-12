#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Сможет ли ИИ заменить учителей в Казахстане

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 13:27 Фото: pixabay
Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что искусственный интеллект (ИИ) станет помощником педагогов, а не их заменой, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос журналистов о том, когда искусственный интеллект сможет заменить преподавателей, министр кратко ответил, что не скоро. 

"Мы хотим через ИИ повысить эффективность преподавания уроков, а не заменить учителей роботами. Это огромные средства – замена учителей роботами. Кроме того, эмоции, которые может дать человек, никто не даст. Поэтому весь мир, а также мы, изучая вместе с коллегами мировой опыт, – ни одна из стран не собирается заменять учителей роботами", – дополнил Гани Бейсембаев. 

По его словам, на сегодняшний день задача – научить учеников использовать ИИ во благо, чтобы повысить свой уровень профессионализма.

"ИИ будет помощником педагогам, что уже происходит сейчас. Это должно освободить наших педагогов от утомительных работ. Сейчас изучается этот вопрос, составляется список того, что будет считаться рутинной работой, и это будем автоматизировать. Также есть организационные вопросы – над чем должно работать руководство школы, чтобы улучшить качество образования и создать грамотную организацию учебного процесса", – озвучил министр. 

Ранее стало известно, какие изменения ждут школьников в новом учебном году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Поезд здоровья в Акмолинской области: врачи и юристы приехали в Чаглинку
Общество
13:07, Сегодня
Поезд здоровья в Акмолинской области: врачи и юристы приехали в Чаглинку
Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах
Общество
12:37, Сегодня
Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах
Водитель нарушал ПДД в Алматы, а штрафы уходили в другой город: что произошло
Общество
12:16, Сегодня
Водитель нарушал ПДД в Алматы, а штрафы уходили в другой город: что произошло
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: