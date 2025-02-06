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Общество

Как в Казахстане будут бороться с фиктивными дипломами учителей

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель, первое сентября, 1 сентября, педагог, школьный педагог, преподаватель, учитель, школьный учитель , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:50 Фото: Министерство просвещения РК
Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 февраля 2025 года на коллегии ведомства рассказал, как в Казахстане будут бороться с фиктивными дипломами и сертификатами среди педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минпросвещения заявил, что имеются факты фиктивных дипломов об образовании и подделки сертификатов для прохождения аттестации.

"Это, в целом, недопустимо для нашей профессии. Правила педагогической этики должны стать обязательным стандартом для каждого учителя. Качественное начало карьеры обеспечивает в дальнейшем профессиональную успешность педагога. Министерством пересмотрена парадигма повышения квалификации как процесса непрерывного профессионального развития педагога", – сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, вся процедура будет автоматизирована на национальной платформе "Ұстаз".

"В этом году впервые на платформе планируется прохождение аттестации более 88 тыс. модераторов и экспертов. Управлениям образования необходимо обеспечить содействие и методическое сопровождение педагогов при прохождении аттестации в новом формате", – отметил Гани Бейсембаев.

10 апреля 2024 года в Казахстане утвердили правила учета и выдачи бланков дипломов о высшем образовании.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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