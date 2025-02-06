Как в Казахстане будут бороться с фиктивными дипломами учителей
Фото: Министерство просвещения РК
Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 февраля 2025 года на коллегии ведомства рассказал, как в Казахстане будут бороться с фиктивными дипломами и сертификатами среди педагогов, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минпросвещения заявил, что имеются факты фиктивных дипломов об образовании и подделки сертификатов для прохождения аттестации.
"Это, в целом, недопустимо для нашей профессии. Правила педагогической этики должны стать обязательным стандартом для каждого учителя. Качественное начало карьеры обеспечивает в дальнейшем профессиональную успешность педагога. Министерством пересмотрена парадигма повышения квалификации как процесса непрерывного профессионального развития педагога", – сказал Гани Бейсембаев.
По его словам, вся процедура будет автоматизирована на национальной платформе "Ұстаз".
"В этом году впервые на платформе планируется прохождение аттестации более 88 тыс. модераторов и экспертов. Управлениям образования необходимо обеспечить содействие и методическое сопровождение педагогов при прохождении аттестации в новом формате", – отметил Гани Бейсембаев.
10 апреля 2024 года в Казахстане утвердили правила учета и выдачи бланков дипломов о высшем образовании.
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