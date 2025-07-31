В Алматы на 10 часов частично перекроют одну из улиц, соединяющую Момышулы и Саина
Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка ул. Улугбека вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly:
"Так, с 21:00 31 июля до 07:00 1 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Момышулы до ул. Саина".
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы власти мегаполиса.
Ранее сообщалось, что в Алматы на три дня закроют ул. Маркова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript