Объявлена дата публикации результатов конкурса грантов в магистратуру в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня заявили о завершении работы республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов в соответствии с действующими правилами, на основе конкурсного отбора.
"В текущем году на участие в конкурсе поступило более 20 тыс. заявлений, что больше на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", – говорится в релизе, распространенном 21 августа.
Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в соцсетях министра науки и высшего образования, МНВО РК и Национального центра тестирования.
Официальные страницы министра науки и высшего образования РК:
- https://t.me/SayasatNurbek,
- https://www.facebook.com/sayasat,
- https://www.instagram.com/sayasatnurbek/,
- https://sayasatnurbek.com/.
Материал по теме
Опубликован список грантов: сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали
7 августа 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript