Объявлена дата публикации результатов конкурса грантов в магистратуру в Казахстане

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня заявили о завершении работы республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов в соответствии с действующими правилами, на основе конкурсного отбора.

"В текущем году на участие в конкурсе поступило более 20 тыс. заявлений, что больше на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", – говорится в релизе, распространенном 21 августа.

Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в соцсетях министра науки и высшего образования, МНВО РК и Национального центра тестирования.

7 августа 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.