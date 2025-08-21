#АЭС в Казахстане
Общество

Объявлена дата публикации результатов конкурса грантов в магистратуру в Казахстане

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня заявили о завершении работы республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов в соответствии с действующими правилами, на основе конкурсного отбора.

"В текущем году на участие в конкурсе поступило более 20 тыс. заявлений, что больше на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", – говорится в релизе, распространенном 21 августа.

Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в соцсетях министра науки и высшего образования, МНВО РК и Национального центра тестирования.

Официальные страницы министра науки и высшего образования РК:

Материал по теме

Опубликован список грантов: сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали

7 августа 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"
Общество
21:01, Сегодня
В Шымкенте члены АНК поддержали 532 школьника в рамках акции "Дорога в школу"
Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые
Общество
19:43, Сегодня
Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые
НФС-4: новая станция обеспечит Астану водой до 2035 года
Общество
18:45, Сегодня
НФС-4: новая станция обеспечит Астану водой до 2035 года
