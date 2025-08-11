#АЭС в Казахстане
События

Объявлены итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру в Казахстане

В Казахстане объявлены итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 20:34 Фото: Павел Михеев
В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан 11 августа заявили, что в 2025 году тестирование прошли около 49 тыс. претендентов для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что по научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 50% поступающих, по профильному направлению – 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 77 баллов, по профильному направлению – 23. Наивысший балл – 139.

"В ходе проведения комплексного тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 130 участников. В том числе за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 79 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 35 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа одного постороннего лица. Результаты 15 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования".Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

В министерстве уточнили, что прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа. Зачисление в организацию высшего и (или) послевузовского образования будущих магистрантов завершится до 28 августа.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

  • копия удостоверения личности;
  • документ о высшем образовании (диплом и приложение);
  • сертификат комплексного тестирования и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии);
  • медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении.

При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

7 августа 2025 года Министерство науки и высшего образования Казахстана представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
