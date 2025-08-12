#АЭС в Казахстане
События

В Казахстане отмечают День Каспийского моря

день Каспийского моря, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:41 Фото: gov.kz
12 августа в Казахстане, как и во всех странах Прикаспийского региона, отмечается День Каспийского моря – дата, посвященная сохранению экосистемы крупнейшего замкнутого водоема планеты, сообщает Zakon.kz.

В 2006 году в силу вступила Рамочная конвенция по защите Каспийского моря и окружающей среды от загрязнения. Документ был подписан 12 августа 2006 года в Тегеране.

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока приходится на реки Волга, Жайык (Урал), Терек, Кура, Сулак, Самур и на малые реки иранского побережья. С территории Казахстана в Каспий впадает река Жайык (Урал).

Отметим, что РГП "Казгидромет" ведет прибрежные морские наблюдения за уровнем моря на 10 морских гидрометеорологических станциях и постах, а за качеством воды на 50 прибрежных точках (22 точки на Северном Каспии и 28 точек на Среднем Каспии).

Казахстан активно участвует в реализации Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия, развивает научные исследования и сотрудничество со странами-соседями для сохранения устойчивого будущего моря.

Ранее сообщалось, что в Каспийском море стартовали работы по морским изыскательским работам для подводной ВОЛС.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
