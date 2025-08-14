На границе Казахстана и России ожидаются затруднения
Фото: gov.kg
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) выступила с предупреждением о возможном затруднении передвижения транспорта на отдельных участках казахстанско-российской границы, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно официальному заявлению, в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" Костанайской области и "Кызыл жар" Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта.
Данная ситуация, уточняют специалисты, связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" (с 15 августа 2025 года).
Тех, кто собирается следовать по этим маршрутам, просят учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать путь движения.
"Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось".Пресс-служба КНБ
12 августа казахстанцам, находящимся в России, сделали важное напоминание. Подробнее – в этом материале.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript