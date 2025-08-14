На границе Казахстана и России ожидаются затруднения

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) выступила с предупреждением о возможном затруднении передвижения транспорта на отдельных участках казахстанско-российской границы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному заявлению, в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" Костанайской области и "Кызыл жар" Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта.

Данная ситуация, уточняют специалисты, связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" (с 15 августа 2025 года).

Тех, кто собирается следовать по этим маршрутам, просят учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать путь движения.

"Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось". Пресс-служба КНБ

