Общество

На границе Казахстана и России ожидаются затруднения

Контрольно-пропускной пункт Ак-Жол, Контрольно-пропускной пункт Кордай, КПП Ак-Жол, КПП Кордай, пункт пропуска, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:44 Фото: gov.kg
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) выступила с предупреждением о возможном затруднении передвижения транспорта на отдельных участках казахстанско-российской границы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному заявлению, в автомобильных пунктах пропуска "Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" Костанайской области и "Кызыл жар" Северо-Казахстанской области возможны затруднения при прохождении транспорта.

Данная ситуация, уточняют специалисты, связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска "Мариинский", "Николаевка", "Звериноголовское", "Воскресенское" и "Казанское" (с 15 августа 2025 года).

Тех, кто собирается следовать по этим маршрутам, просят учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать путь движения.

"Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось".Пресс-служба КНБ

12 августа казахстанцам, находящимся в России, сделали важное напоминание. Подробнее – в этом материале.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
