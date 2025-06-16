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Общество

Жительница Западного Казахстана через суд доказала, что ее муж умер 11 лет назад

Жительница Западного Казахстана через суд доказала, что ее муж умер 11 лет назад, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:26 Фото: pixabay
В Жанибекском районном суде рассмотрели гражданское дело об установлении факта смерти мужчины 11 лет назад. С таким заявлением обратилась его супруга, передает Zakon.kz.

"Мой город" сообщает, что заявитель состояла в законном браке с умершим. Мужчина ушел из жизни от болезни 7 апреля 2014 года. Однако по неизвестным причинам женщина не получила медицинское свидетельство о смерти или решение суда в установленной форме. Из-за этого зарегистрировать смерть в органах ЗАГС не представлялось возможным, и в регистрации смерти было отказано.

"В суде женщина поддержала свое заявление и просила установить факт смерти ее супруга. Представитель заинтересованной стороны показал, что оставляет решение дела на усмотрение суда. В сообщении Жанибекского районного отдела полиции указано, что 7 апреля 2014 года поступило сообщение о смерти мужчины, однако уголовное дело не возбуждено в связи с отсутствием состава преступления, – прокомментировали в областном суде.

В суде допросили свидетелей, которые подтвердили, что мужчина умер от болезни и они присутствовали на похоронах. Суд исследовав все доказательства по делу, удовлетворил заявление об установлении факта смерти сельчанина.

Решение в законную силу не вступило.

16 июня 2025 года суд встал на сторону автора поста о землетрясении в Жамбылской области и оправдал его. Житель заявлял, что произошедшие подземные толчки с 28 на 29 марта были связаны с золотоизвлекательной фабрикой.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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