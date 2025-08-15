#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

От +35 до +17 и ливни с градом: непогода обрушится на Казахстан

зонтик, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 13:34 Фото: unsplash
В ближайшие три дня на севере, северо-западе, востоке, в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, в западной половине страны – повышение, в восточной половине республики – понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 16, 17 и 18 августа 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон окажет влияние на погоду большей части территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре – сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром".

Погода без осадков ожидается лишь на юго-западе, 17-18 августа – на западе, 18 августа – в центре республики.

"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в дневные часы ожидается:

повышение температуры воздуха

  • в западных регионах от +22+30°C до +27+35°C;
  • в северо-западных областях от +16+30°C до +22+33°C;

понижение температуры воздуха

  • на востоке от +20+30°C до +17+25°C;
  • на юго-востоке от +30+35°C до +25+32°C;

преобладающая температура воздуха

  • на севере +18+23°C;
  • в центральных областях +20+30°C;
  • на юге Казахстана +25+35°C.

15 августа дожди охватят большую часть Казахстана

Ранее в 16 областях Казахстана на 15 августа 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
