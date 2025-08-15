#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Общество

Чтобы закрыть счет в ресторане: казахстанец жестоко убил администратора гостиницы и сжег улики

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 13:42 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело по фактам убийства с целью скрыть другое преступление, кражи и умышленного уничтожения чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

По информации суда от 15 августа, в мае 2025 года подсудимый приехал в Талдыкорган по личным делам, снял номер в гостинице. В ресторане гостиницы у него не хватило денег для оплаты заказа, и он договорился с администрацией ресторана оплатить счет на следующий день.

"Далее у подсудимого возник преступный умысел на тайное хищение денег с ресепшена гостиницы, чтобы погасить долг в ресторане. С этой целью, убедившись, что администратор гостиницы спит, отключил электричество и начал искать деньги у стойки регистрации. Не найдя денег, он взял платежный терминал банка и начал уходить. В это время от шума проснулась администратор гостиницы, которая, выйдя из комнаты, увидела подсудимого, вернувшись в свою комнату, взяла телефон и собиралась вызвать полицию", – рассказали детали в суде.

Увидев это, подсудимый выхватил у жертвы телефон, повалил ее на кровать и несколько раз ударил.

"Далее, взяв огнетушитель у входа в отель, ударил женщину по голове 4-5 раз. Не останавливаясь на достигнутом, взял ножницы и нанес последней множественные удары по телу, от полученных повреждений женщина скончалась на месте. После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу. Заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", – установило следствие.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

С подсудимого в пользу потерпевших взыскано более 18 миллионов тенге материального и морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденному было 23 года на момент совершения преступления. На теле убитой им женщины насчитали 12 ножевых ранений. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Почти на месяц полностью перекроют участок улицы Яссауи в Алматы
Общество
15:12, Сегодня
Почти на месяц полностью перекроют участок улицы Яссауи в Алматы
Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной "игрушке" для детей
Общество
14:16, Сегодня
Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной "игрушке" для детей
От +35° до +17° и ливни с градом: непогода обрушится на Казахстан
Общество
13:34, Сегодня
От +35° до +17° и ливни с градом: непогода обрушится на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: