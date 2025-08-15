Чтобы закрыть счет в ресторане: казахстанец жестоко убил администратора гостиницы и сжег улики

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело по фактам убийства с целью скрыть другое преступление, кражи и умышленного уничтожения чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

По информации суда от 15 августа, в мае 2025 года подсудимый приехал в Талдыкорган по личным делам, снял номер в гостинице. В ресторане гостиницы у него не хватило денег для оплаты заказа, и он договорился с администрацией ресторана оплатить счет на следующий день.

"Далее у подсудимого возник преступный умысел на тайное хищение денег с ресепшена гостиницы, чтобы погасить долг в ресторане. С этой целью, убедившись, что администратор гостиницы спит, отключил электричество и начал искать деньги у стойки регистрации. Не найдя денег, он взял платежный терминал банка и начал уходить. В это время от шума проснулась администратор гостиницы, которая, выйдя из комнаты, увидела подсудимого, вернувшись в свою комнату, взяла телефон и собиралась вызвать полицию", – рассказали детали в суде.

Увидев это, подсудимый выхватил у жертвы телефон, повалил ее на кровать и несколько раз ударил.

"Далее, взяв огнетушитель у входа в отель, ударил женщину по голове 4-5 раз. Не останавливаясь на достигнутом, взял ножницы и нанес последней множественные удары по телу, от полученных повреждений женщина скончалась на месте. После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу. Заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", – установило следствие.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

С подсудимого в пользу потерпевших взыскано более 18 миллионов тенге материального и морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденному было 23 года на момент совершения преступления. На теле убитой им женщины насчитали 12 ножевых ранений.