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Общество

"Грозили и меня убить": как мама пыталась спасти Шерзата Полата

Грозили и меня убить: как мама пыталась спасти Шерзата Полата , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
18 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжился судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В суде свидетельские показания дала мама Шерзата Гульбара Бишембиева.

"В полночь мне позвонил муж, сказал, что Шерзат кого-то ударил, попросил разбудить Нурканата. Он встал и на машине выехал. Мы запереживали. Со свекровью выехали. Я увидела толпу около 15 человек, среди них две девушки были. Я услышала слово: "Делайте". И увидела, как Шерзата бьют. Параллельно видела, как Абзал бил Ахмета. Тогда Нурканат начал защищать Ахмета, в это время Нурканата начали бить. Я побежала к Шерзату, но меня удержали – это были Абзал и Нурбол. Я молила их не трогать моего сына. Абзал мне велел молчать, иначе и меня убьют. Я увидела девушек. Они кидали в нашу сторону камни. Я попросила вызвать полицию, но они ничего не предприняли". Гульбара Бишембиева

Гульбара Бишембиева рассказала, что увидела, как Абзал Шынасыл ударил ножом Шерзата, он упал и из его рта шла кровь. Она сумела вырваться и побежала к нему. Обняла сына. А он сказал: "Меня ранили ножом", и закрыл глаза.

"У Нуркияса было ружье. С ним был Равиль. Они сначала били Нурканата, видела, что раза три-четыре Равиль ударил его ножом. Потом к нам пришли. Шерзат лежал и не мог двигаться. Нуркияс раза четыре сильно ударил его ножом прям по голове, пинал. Я пыталась его защитить. Мне сказали, что и меня убьют. Тогда из дома кто-то вышел, и они стали убегать. В этот момент я увидела, как Дархан мужа бутылкой ударил и со спины ножом его пырнули. У всех подсудимых были ножи. Все дрались". Гульбара Бишембиева

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года бабушка Шерзата Полата – Жумабеке Кадирова – рассказала, как на ее глазах убили внука.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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