Общество

Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной "игрушке" для детей

Алматы, полиция, электросамокаты, родители, дети, призыв, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 14:16 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
Заместитель начальника Управления местной полицейской службы (УМПС) Департамента полиции (ДП) Алматы Тимур Ногайбаев призвал пользователей электросамокатов к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Спикер особо обратился к родителям, которым напомнил, что электросамокаты – это опасная "игрушка" для детей.

"Особо обращаемся к родителям: не допускайте детей к управлению электросамокатами – это опасно для их жизни и здоровья. За ненадлежащий контроль за несовершеннолетними законом предусмотрена административная ответственность. Призываем всех пользователей строго соблюдать правила, уважать пешеходов и способствовать безопасности на улицах Алматы", – отметил Тимур Ногайбаев.

По его данным, в Алматы фиксируется рост нарушений, связанных с использованием электросамокатов.

Этот вид транспорта требует внимательного и ответственного отношения со стороны владельцев, ведь беспорядочная парковка и нарушение правил эксплуатации создают угрозу пешеходам, особенно детям.

Замначальника УМПС подчеркнул, что полицейские совместно с мобильными группами регулярно патрулируют город.

При выявлении случаев препятствия движению пешеходов или транспорта, а также парковки электросамокатов на тротуарах и проезжей части, нарушители привлекаются к ответственности.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам, которых предупредило о схемах наркобизнеса с участием дропперов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
