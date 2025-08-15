Полиция Алматы напомнила горожанам об опасной "игрушке" для детей
Спикер особо обратился к родителям, которым напомнил, что электросамокаты – это опасная "игрушка" для детей.
"Особо обращаемся к родителям: не допускайте детей к управлению электросамокатами – это опасно для их жизни и здоровья. За ненадлежащий контроль за несовершеннолетними законом предусмотрена административная ответственность. Призываем всех пользователей строго соблюдать правила, уважать пешеходов и способствовать безопасности на улицах Алматы", – отметил Тимур Ногайбаев.
По его данным, в Алматы фиксируется рост нарушений, связанных с использованием электросамокатов.
Этот вид транспорта требует внимательного и ответственного отношения со стороны владельцев, ведь беспорядочная парковка и нарушение правил эксплуатации создают угрозу пешеходам, особенно детям.
Замначальника УМПС подчеркнул, что полицейские совместно с мобильными группами регулярно патрулируют город.
При выявлении случаев препятствия движению пешеходов или транспорта, а также парковки электросамокатов на тротуарах и проезжей части, нарушители привлекаются к ответственности.
