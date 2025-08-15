#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Общество

В Астане перекресток рядом с монументом "Байтерек" станет недоступным вечером

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане движение на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит будет полностью перекрыто два дня по вечерам, сообщает Zakon.kz.

О проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит жителей и гостей города информирует столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с этим с 22:00 15 августа до 06:00 16 августа, а также с 22:00 16 августа до 06:00 17 августа 2025 года движение на данном участке будет полностью перекрыто", – уточнили в управлении в пятницу.

При этом в дневное время проезд будет открыт.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Также астанчан попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:05
Улица Шевченко в Алматы будет перекрыта из-за ремонта

Ранее сообщалось, что в Алматы на одном из перекрестков закроют движение на 12 дней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Улица Шевченко в Алматы будет перекрыта из-за ремонта
Общество
17:29, Сегодня
Улица Шевченко в Алматы будет перекрыта из-за ремонта
1400 домов в Шымкенте получили доступ к природному газу
Общество
16:58, Сегодня
1400 домов в Шымкенте получили доступ к природному газу
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Общество
16:35, Сегодня
Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: