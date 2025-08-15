В Астане перекресток рядом с монументом "Байтерек" станет недоступным вечером

В Астане движение на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит будет полностью перекрыто два дня по вечерам, сообщает Zakon.kz.

О проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Акмешит жителей и гостей города информирует столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с этим с 22:00 15 августа до 06:00 16 августа, а также с 22:00 16 августа до 06:00 17 августа 2025 года движение на данном участке будет полностью перекрыто", – уточнили в управлении в пятницу.

При этом в дневное время проезд будет открыт .

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Также астанчан попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

