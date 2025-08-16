Пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами – Минздрав РК

Вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев дал разъяснения по обеспечению медицинской помощью пациентов после трансплантации, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр дал подробные разъяснения по вопросам, связанным с проектом приказа, предусматривающего перевод ряда заболеваний, в том числе состояния после трансплантации, в перечень обязательного социального медицинского страхования.

Он подчеркнул, что все гарантии по обеспечению пациентов иммуносупрессивными лекарственными препаратами, закрепленные Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения", сохраняются в полном объеме.

"Тот объем медицинской помощи, который гарантирован вам по Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", за вами сохраняется. Обеспечение иммуносупрессивными препаратами будет продолжено", – отметил вице-министр.

Нурлыбаев добавил, что изменение порядка финансирования не приведет к сокращению помощи. Напротив, оно направлено на расширение доступности лечения.

"В рамках ГОБМП за пациентами сохраняется обеспечение по основному заболеванию, а за счет пакета ОСМС вы получаете дополнительный доступ к лекарственным препаратам, необходимым для лечения сопутствующих заболеваний. Это не замена, а расширение возможностей. Все, кто перенес трансплантацию органов, будут иметь полный доступ к медицинской помощи, в том числе к обеспечению лекарственными препаратами. Государство берет на себя обязательства по уплате взносов за льготные категории, чтобы лечение продолжалось без перебоев", – пояснил он.

В Казахстане свыше 3,5 тысячи пациентов после трансплантации, из которых 99% имеют статус застрахованных. Для граждан из льготных категорий, а также тех, за кого страховые взносы уплачиваются государством или работодателем, доступ к медицинской помощи и лекарственному обеспечению будет гарантирован.

В завершение встречи вице-министр отметил, что предложения, поступившие от пациентских организаций, будут рассмотрены при доработке проекта приказа, а работа по обеспечению прав пациентов продолжится в постоянном взаимодействии с общественными объединениями.

Ранее Министерство здравоохранения обратилось с важной информацией к казахстанцам. Жителей страны призывают ежегодно проходить скрининговые обследования.