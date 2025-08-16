Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации

Жители столицы пожаловались на резкий запах канализационных стоков, который распространяется в одном из районов города и мешает нормальной жизни. Ситуация усугубляется тем, что неприятный запах ощущается на въезде в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 августа телеканал "КТК", по словам жителей, летом они вынуждены держать окна закрытыми, чтобы в квартиры не проникали испарения сероводорода и метана. Некоторые отмечают, что запах накрывает целый жилой массив.

"Когда роза ветров образовывается, вообще страшный запах стоит вот этой канализации. От этого запаха как избавишься?! Никак. Два окна откроешь, он сквозняком дует. Но проблема эта глобальная, очень глобальная", – рассказал житель Иван Влох.

Аким города Женис Касымбек, выслушав обращения горожан, заявил, что поручил разобраться в ситуации.

"Я даю поручение, будем разбираться. Через месяц мы с вами встретимся в видеоконференции и посмотрим на результат, хорошо?" – сказал он.

Градоначальник отметил, что на подобных инженерных объектах должны использоваться специальные присадки для устранения запаха, однако в данном случае они, вероятно, не применялись.

