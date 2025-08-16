#АЭС в Казахстане
Общество

Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 00:39 Фото: pixabay
Жители столицы пожаловались на резкий запах канализационных стоков, который распространяется в одном из районов города и мешает нормальной жизни. Ситуация усугубляется тем, что неприятный запах ощущается на въезде в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 августа телеканал "КТК", по словам жителей, летом они вынуждены держать окна закрытыми, чтобы в квартиры не проникали испарения сероводорода и метана. Некоторые отмечают, что запах накрывает целый жилой массив.

"Когда роза ветров образовывается, вообще страшный запах стоит вот этой канализации. От этого запаха как избавишься?! Никак. Два окна откроешь, он сквозняком дует. Но проблема эта глобальная, очень глобальная", – рассказал житель Иван Влох.

Аким города Женис Касымбек, выслушав обращения горожан, заявил, что поручил разобраться в ситуации.

"Я даю поручение, будем разбираться. Через месяц мы с вами встретимся в видеоконференции и посмотрим на результат, хорошо?" – сказал он.

Градоначальник отметил, что на подобных инженерных объектах должны использоваться специальные присадки для устранения запаха, однако в данном случае они, вероятно, не применялись.

Ранее сообщалось, что в Астане 16 августа открылась ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народного ремесла Согдийской области Таджикистана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
